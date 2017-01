“Ik zit vast in een huwelijk met mijn verkrachter”

Haar echtgenoot verkrachtte drie vrouwen over een periode van 14 jaar, waaronder zij zelf. Dankzij haar getuigenis kon hij deze week veroordeeld worden tot 8 jaar cel, maar hun huwelijk is nog niet ontbonden omdat de vrouw geen geld heeft om de scheiding te kunnen betalen.

De vrouw, een moeder van vijf in Schotland, was degene die ervoor zorgde dat haar man, de 35-jarige Andrew Ferguson, niet alleen veroordeeld werd, maar ook dat zijn misdaden aan het licht kwamen nadat ze naar de politie stapte toen hij haar voor de zoveelste keer aanviel. Helemaal vrij van haar echtgenoot is ze echter niet zolang ze geen geld vindt om de echtscheiding te betalen.

“Ik kan de echtscheiding niet betalen. Ik heb met een advocaat gesproken en het zou tot 3.000 pond kunnen kosten om alles in gang te zetten, meer nog als hij vanuit de gevangenis bezwaar aantekent.”

De vrouw vroeg deze week dan ook om een aanpassing van de wet waardoor huwelijken van misbruikte vrouwen makkelijker ontbonden kunnen worden. “Ik heb een nieuwe partner, hij is mijn held. Ik probeer door te gaan met mijn leven maar dat gaat niet zolang ik nog getrouwd ben met Ferguson. Ik zit vast in dit huwelijk met mijn verkrachter.”

Niet het enige slachtoffer

Ferguson ontkende alle klachten tegen hem maar werd veroordeeld tot acht jaar cel om acht verschillende misdrijven gaande van verkrachting, poging tot vekrachting, aanranding en geweld tegen drie slachtoffers tussen 2000 en 2014.

De man kwam voor het eerst in contact met de politie toen zijn vrouw in 2014 bij hem wegliep. Ze ontdekten toen dat hij eerder al een vrouw had verkracht in een verzorgingstehuis. Hij ging echter door met het verkrachten van zijn eigen vrouw.

“Het ging allemaal bergaf na een paar maanden omdat hij zo humeurig was. Het ging van een slecht humeur naar hij die dingen in huis kapotsloeg. Hij vernederde me zo vaak. Hij zei dat ik niet goed genoeg was voor wie dan ook. Hij deed me me zo klein en onbetekenend voelen.”

“Het leek alsof er niets was dat ik kon doen en dat ik tegen niemand kon vertellen wat er gebeurde.”

De twee trouwden, tegen haar wil, in 2009, het jaar waarin het seksueel misbruik begon. “Ik wilde niet trouwen maar hij zei me dat hij er al voor betaald had. Hij zei dat hij mijn zoon van ze zou afnemen en dat ik hem nooit meer zou zien, dus ik ging ermee door.”

De mishandelingen begonnen al na de geboorte van hun zoontje, maar werd snel zo ondraaglijk dat de vrouw wegzakte in een depressie. Het ging zo ver dat ze geen andere uitweg zag dan de dood. Gelukkig vond ze in 2014 de moed om tegen hem in te gaan.

“Het was een discussie over een cheeseburger. We gingen naar McDonald’s en toen we thuiskwamen zat er kaas op zijn hamburger, wat hij vreselijk vindt. Hij duwde me waar mijn zoon bij was en die barstte uit in tranen. Toen ben ik vertrokken.”

Ze ging naar de politie en vertelde hen over het incident, maar nog niet over het jarenlange misbruik binnen haar huwelijk. “Het duurde bijna een jaar om alles te vertellen. Mijn getuigenis was meer dan 30 pagina’s lang.”

“Ik was gaan geloven dat dit een normale relatie was en ik begreep niet dat verkrachting binnen een huwelijk nog steeds verkrachting is.”

Nu haar echtgenoot achter tralies zit, is er alvast een grote last van haar schouders, ook al is ze dan nog steeds getrouwd met de man. Ze heeft hulp gezocht om te leren omgaan met de gevolgen van het jarenlange misbruik, maar heeft nog wel een boodschap voor vrouwen in dezelfde situatie: “Ik wil hen gewoon vertellen dat je niet bang moet zijn. Je moet niet op die manier leven.”