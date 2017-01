Uit de kleerkast: op zoek naar sportkleding

- Wat denkt ge. Had ik het beter niet gedaan?

Django haalt zijn neus op en vlijt zich schaamteloos op de mand vol pasgestreken wasgoed. Kan het de kat schelen dat er maatje 48 in de etiketjes staat. Mij ook niet meer, eigenlijk. Al enkele jaren geleden heb ik er mij over gezet. Sluip ik niet meer beschaamd als een dief in nacht de winkels in waar ze me wel willen helpen. Fluister ik niet als de verkoopster mijn maat vraagt. Maar het zo openbaar voor iedereen zichtbaar schrijven, nu zaterdag in het Nieuwsblad Magazine is toch nog iets anders.

Ik deed het in een impuls. Omdat merken het stilaan eens mogen beseffen, dat wij ook graag toffe (sport)kleren dragen. Omdat ik het zelf ook graag had gelezen, toen ik slechter in mijn vel zat. Omdat het stigma rond die grotere maten nog altijd enorm is. De focus op dat ene cijfer, ongeacht of je nu groot of klein bent. Dat moeten we doorbreken, verdomme, schreeuwde ik enkele dagen geleden nog tegen diezelfde kat. Maar sinds het magazine naar de drukker is met dat getal er onherroepelijk in, doe ik niet anders dan twijfelen of het wel een goed idee was. Zelfs tegen mijn vriendinnen ben ik er altijd vaag over gebleven. Omdat ik weet hoe gigantisch zo’n 48 klinkt voor wie zijn hele leven alleen tussen 36 en 38 heeft geschipperd. Dat ze die koppelen aan zeer ongezond eten, met vijf hamburgers elke dag. En niet weten welke strijd er soms achter schuil gaat. Dat er reactie zal komen, van nobele onbekenden die vinden dat ze alleen door dat getal het recht hebben zich superieur te voelen. Het voelt als een soort outing. Uit de kleerkast komen, voor eens en voor altijd.

Django kijkt me aan met een achteloze blik zoals alleen een kat kan kijken. Hem noemen ze ook dik, met zijn dubbele vacht en zijn bolle kop. Maar hij weet dat hij in één sprong los op het aanrecht zit. Dat hij iedereen er af loopt als hij in de verte een vlek op de muur ontwaart die wel eens een verloren vlieg zou kunnen zijn. Ik binnenkort misschien ook, nu ik gestart ben met trainen. Zelfs met mijn maat 48.