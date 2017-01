Blijft Bailey ondanks medische testen in Duitsland toch nog even in België?

11.28 Uhr: Hier kommt @leonbailey @KRCGenkofficial zum Medizincheck in #Leverkusen an. pic.twitter.com/VwX0Gp5bXk

Dé toptransfer van de Jupiler Pro League is zonder twijfel de verkoop van Genks goudhaantje Leon Bailey aan het Duitse Bayer Leverküsen. De jonge Jamaicaan werd vanochtend al gespot in Duitsland, waar hij medische testen aflegde. Leverküsen-trainer Schmidt bevestigde op zijn persconferentie dat Bailey mogelijk overstapt naar de Duitse subtopper, al bestaat de mogelijkheid dat hij het seizoen bij Racing Genk afmaakt.

Ook aan de andere kant van de grens kijken ze met argusogen uit naar de komst van Bailey, die dan ook meteen gespot werd toen hij zijn medische testen kwam afleggen in Leverküsen. Dat de snelle winger inderdaad zijn medische testen heeft afgelegd, werd inmiddels bevestigd door Leverkusen-trianer Roger Schmidt.

"De kans is dus zeker niet klein dat hij binnenkort voor onze club zal spelen", bekende Schmidt. Al bestaat de mogelijkheid wel dat de overgang pas volgende zomer plaatsvindt en dat Bailey dus het seizoen bij Racing Genk kan afmaken. Voorlopig is er echter nog niets getekend.

Vijftien miljoen euro is wat Bayer Leverkusen op tafel wilde leggen. Acht miljoen euro minder dan de 23 miljoen euro die Racing Genk aanvankelijk vroeg, maar de verziekte situatie met de Jamaicaanse aanvaller deed de onderhandelingen gisteren toch in een stroomversnelling komen. Bonussen, vooral bij een eventuele doorverkoop, maken dat de clubs er toch uit kwamen. Leverkusen – al zeven seizoenen onafgebroken in de top vijf van de Bundesliga, maar vandaag pas achtste – benadert zo zijn transferrecord. Nooit betaalde het meer dan 20 miljoen euro voor een speler. Meteen het einde aan een weinig verkwikkelijke transfersoap.

Bailey is nog maar aan zijn tweede seizoen in de hoofdmacht van de Limburgers bezig. Hij kwam voorlopig tot 77 wedstrijden, waarin hij 15 keer scoorde en 21 assists gaf.

Lees hier hoe de clan-Bailey uiteindelijk toch een transfer afdwong uit Limburg.