Eerste vertoning van ‘Kuso’ doet toeschouwers buitenwandelen: “Dit is echt de walgelijkste film ooit”

Op het Sundance Film Festival is de allereerste film van artiest en muzikant Flying Lotus in première gegaan. De film choqueerde zoveel mensen dat ze opstapten terwijl de vertoning nog niet afgelopen was. “Dit is echt de walgelijkste film ooit”, zegt een aanwezige recensent.

Steven Ellison, beter bekend als artiest FlyLo of Flying Lotus, is een producer, rapper en DJ van elektronische muziek. In 2006 ging hij naar de Los Angeles Film School. Hij maakte al eerder de filmmuziek van enkele kortfilms, maar dit is de eerste keer dat hij zelf een volledige film maakt. Die mag meteen op een wervelwind van reacties regelen.

“Wanneer je je ogen hebt bedekt, is het al te laat”

Volgens de officiële samenvatting is de film “een verzameling kortverhalen die met elkaar verbonden zijn. De afzonderlijke verhalen gaan over de levens van gemuteerde vrouwen, mannen en kinderen in Los Angeles na een aardbeving.” Wat de kijkers te zien krijgen, is een opeenvolgende reeks van schokkende beelden.

Een stijve penis wordt gestoken met een lange staaf. Een vrouw eet beton op, totdat haar tanden verpulverd zijn. Een man heeft seks met de wrat op de nek van een vrouw. Een dokter draagt een kakkerlak in zijn poep. Het is maar een greep uit het repertoire. “Om racisme, problemen in Los Angeles en de donkere geschiedenis van Amerika aan te kaarten”, zo klinkt het. De trailer creëert een flitsend artistiek beeld van de sfeer van de film.

De trailer van ‘Kuso’ schept alvast de bizarre sfeer van de film. Video: Trailer

Toeschouwers verlaten de zaal

Tijdens de eerste vertoning voor de pers verlieten heel wat toeschouwers verontwaardigd de zaal, vooral bij de scène waar een alien op het deuntje van ‘Mortal Kombat’ een foetus uit de baarmoeder van een vrouw trekt. “Dit is de walgelijkste film die ooit is gemaakt”, schrijft een recensent van The Verge, die op de persvoorstelling aanwezig was. “Wanneer je je ogen hebt bedekt, is het al te laat.” De journalist spreekt over een “massale uittocht”, “want niet iedereen heeft zo’n sterke maag om dit aan te kunnen.”

“Ik heb nog geprobeerd hen te waarschuwen”

Flying Lotus zelf heeft ondertussen ook gereageerd in enkele tweets: “Het waren echt maar ongeveer 20 van de 400 mensen die uit de zaal stapten. Zo dramatisch slecht was hij nu ook weer niet. Ik heb de mensen nog proberen waarschuwen. ”

It was only like 20 people out of like 400 who walked out. Wasn't as dramatic as they make it out to be. I tried to warn folks. https://t.co/j3GTtO906o — FLYLO (@flyinglotus) 26 januari 2017

Volgens hem was het publiek ook veel enthousiaster dan de recensenten. “Het publiek vond de film geweldig en bleef allemaal”, beweert FlyLo zelf. “Kunst.” Dat is zijn uitleg voor zijn project. “Kuso is zoals dat gevoel waarop je weet dat je een mooi strontje hebt gelegd en dat je dat aan iedereen wil laten zien. Je moet geen schrik hebben van kaka...” staat er op zijn Twitter.

Flying Lotus zelf heeft nog een tip voor wie de film gaat kijken: “Ga naar mijn film kijken met iemand die je haat.” De kans dat ‘Kuso’ verder zal worden opgepikt door mainstream media of bij ons land in de filmzalen belandt, is klein. De maker doet nu een poll op Twitter om te kijken hoe mensen het liefst zijn film bekijken.