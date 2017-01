KRC Genk-aanvoerder Thomas Buffel verloor donderdag zijn echtgenote Stephanie aan de gevolgen van darmkanker. Het overlijden laat niemand in de voetbalwereld onberoerd. Zo zongen de fans van Feyenoord Rotterdam, waar Buffel eerder in zijn carrière furore maakte, gisteravond tijdens het bekerduel tegen Vitesse Arnhem het bekende nummer ‘You’ll Never Walk Alone’ als steun voor hun ex-speler. Een mooi eerbetoon.