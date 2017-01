Van Holsbeeck bij voorstelling nieuwe doelman: “Transferperiode is in principe afgelopen voor ons”

Anderlecht is niet van plan nog transfers te doen tijdens de laatste dagen van de transferperiode. “Die is in principe afgelopen voor ons”, vertelde manager Herman Van Holsbeeck bij de voorstelling van de nieuwe doelman Ruben. “We hebben alle transfers gedaan die de coach gevraagd heeft.”

Anderlecht heeft de komst afgerond van doelman Rubén Martinez (32). De derde doelman van Deportivo La Coruña wordt gehuurd tot het einde van het seizoen. “Aan het begin van de transferperiode had de trainer me drie versterkingen gevraagd: een aanvaller, een middenvelder en een doelman. Hij heeft me een lijst met namen gegeven en ik heb al zijn wensen ingevuld. De doelman die hij wilde zit hier naast me”, lichtte manager Herman Van Holsbeeck toe.

Paars-wit is dus niet van plan nog spelers binnen te halen of te laten vertrekken. Opvallend, want uit een enquête die we deden bij 2.820 lezers bleek dat deAnderlecht-fans niet tevreden zijn over de transfers die hun club tot nu toe gedaan heeft. Zij willen vooral nieuw bloed in de verdediging.

Capel mag weg bij goed bod

“We hebben alle transfers gedaan die de trainer gevraagd heeft”, aldus Van Holsbeeck. “In principe is de transferperiode voor ons afgelopen, maar de deadline is dinsdag pas en er kunnen zich altijd nog opportuniteiten voordoen, zowel op gebied van in- als uitgaande transfers. Diego Capel, die ziet dat hij niet veel speeltijd meer krijgt, zou ons kunnen verlaten, maar hij zal enkel vertrekken als er een bod komt waar alle partijen zich in kunnen vinden.”

“Weiler kent hem en had ons gevraagd tot het uiterste te gaan om hem te doen komen. Het probleem is dat ze bij Deportivo La Coruna Ruben aanvankelijk niet wilden laten vertrekken zonder alternatief. Daarop is Davy Roef naar La Coruna getrokken. Hij heeft ons gezegd dat hij naar daar wilde gaan. Dus hebben we een akkoord kunnen vinden opdat hij deze ervaring kan meemaken. Er is geen aankoopoptie, hij komt op het einde van het seizoen terug.”