Prins Harry ziet oude foto van prinses Diana en poseert op precies dezelfde manier

Wanneer prins Harry tijdens zijn bezoek aan the Willesden Green Hostel in de gang een officiële foto van zijn mama ziet hangen, poseert hij voor de fotograaf bijna 22 jaar later op dezelfde plek en op dezelfde manier. Inclusief glimlach en gekruiste armen.

Nadat prins Harry heeft meegelopen met The Running Charity, de eerste Britse loopwedstrijd voor jonge dakloze en kwetsbare jongeren, brengt hij de namiddag door in The Willesden Green Hostel, een hostel dat prinses Diana nog officieel heeft geopend in 1995.

Wanneer hij in de gang de officiële foto van het bezoek van zijn moeder ziet hangen, besluit hij, samen met de leden van The Running Charity krak op dezelfde manier te poseren als prinses Diana, inclusief glimlach en gekruiste armen.

Zo moeder, zo zoon dus. De gelijkenis is in elk geval bijzonder treffend.



Prinses Diana 1995 Foto:Isopix