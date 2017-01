Alles opnieuw koek en ei tussen Ferrera en Croizet? Niet helemaal

Bij KV Mechelen is Yohan Croizet weer van de partij komend weekend. De aanvaller werd voor de midweekmatch tegen STVV disciplinair geschorst nadat hij zich ongepast gedroeg nadat hij gewisseld werd. “Ik ben nog boos op hem, maar hij zit toch weer in de selectie”, zei trainer Yannick Ferrera met een knipoog. “We hebben iedereen nodig.”

Ferrera bond enkele dagen geleden zelf de kat de bel aan door Croizet uit de selectie te weren voor de match bij STVV. “Niemand staat boven de club”, zei hij. Croizet verontschuldigde zich meteen op sociale media: “Dit is een normale sanctie. Ik heb me ongepast gedragen voor de hele groep uit frustratie en irritatie”, trok hij het boetekleed aan. “Ik heb me al verontschuldigd voor de hele groep en de staf. De club en de fans kunnen nog steeds op me rekenen.”