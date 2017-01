Ieper -

Na een wandeling naar een hoogte van 25 meter, zullen bezoekers van het Ieperse attractiepark zich kunnen wagen aan een ritje in de ‘Dawson Duel’. Lees: het al racend opnemen tegen je zus/broer/lief/tante in sledes voor één persoon. De nieuwste attractie in Bellewaerde kost vier miljoen euro en werd vrijdag voorgesteld aan de hand van een een filmpje.