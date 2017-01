Nederlandse presentatrice is storend gedrag van tafelgast kotsbeu: “Ik meen het serieus”

De Nederlandse presentatrice Eva Jinek had woensdagavond genoeg van de onderbrekingen door een van haar tafelgasten. Het gedrag van dichter Jules Deelder was ze duidelijk beu en ze reageerde dan ook streng: “Als je zo doorgaat, wil ik dat het ophoudt. Ik meen het serieus”, klonk het tijdens de liveshow.

Dichter Jules Deelder was één van de tafelgasten in NPO1-talkshow ‘Jinek’ en hij was daar om te vertellen over zijn gratis poëziebijdrage ‘Rotterdamse Kost’. De gewoonte is dat elke gast ook tijdens andere onderwerpen het gesprek met elkaar aangaan, maar dat liep niet zo gestructureerd als Jinek gehoopt had.

Toen één van de gasten vermeldde dat “Amsterdam het centrum van Nederland is” was Deelder duidelijk op zijn tenen getrapt. “Zo denk jij natuurlijk”, riep hij furieus. “Maar Rotterdam is het centrum van de wereld!” De andere aanwezigen lachten het wat weg en probeerde verder te gaan met het gesprek, terwijl Deelder “Hou toch eens op met dat gezeik” riep.

Terwijl actrice Connie Palmen probeerde een antwoord te geven op de vraag, bleef Deelder zijn eigen mening er maar tussen gooien. De actrice was duidelijk geïrriteerd en reageerde met een extra sneer naar de dichter: “Rotterdammers hebben duidelijk een minderwaardigheidscomplex, want die schreeuwen zo hard.”

Deelder wilde opnieuw boos reageren, maar Jinek, als moderator, maakte daar meteen streng korte metten mee: “Jules, alsjeblief, als het zo doorgaat, wil ik dat het ophoud. Ik meen het serieus!” De man die ermee dreigde om weg te gaan. “Hier aan tafel is er een bepaalde beleefdheid, ik bepaal dat.”

De dichter liet zich niet van de wijs brengen en refereerde naar Trump: „Laten we een muur bouwen.” Jinek reageerde meteen: “Dat zei ik niet. Het gaat om een basisbeleefdheid en ik meen het serieus!” Ze hervatte de vraag nog een laatste keer en vroeg Connie Palmen naar het minderwaardigheidscomplex van mensen in Nederland.

“Ja, natuurlijk jij hebt nergens last van, hé, toch?” reageerde Deelder wat stiller op Palmen, die antwoordde “Ja, eigenlijk van jou op dit moment.” Toch had de opmerking van Jinek een indruk nagelaten, want nadien hield hij het op gemompel. Zachtjes konden kijkers hem nog horen zeggen: “Waar hebben we het over?”