Veel transfers vandaag: nieuwkomers bij AA Gent, Racing Genk, Eupen en Zulte Waregem

Naarmate het einde van de transferperiode dichter sluipt, draait de spelerscarrousel op volle toeren in de Belgische Jupiler Pro League. AA Gent, Racing Genk, Eupen en Zulte Waregem staan momenteel op het punt een nieuwe speler aan te trekken. Een overzicht.

Alwéér nieuwe speler voor AA Gent

AA Gent heeft zijn achtste wintertransfer beet. KV Kortrijk-verdediger Samuel Gigot legde vandaag zijn medische testen af in het UZ Gent en tekende daarna een contract tot 2021.

Gigot was eerder al in beeld bij de Buffalo’s. Door het vertrek van Lasse Nielsen naar Malmö was er echter nog ruimte voor een extra-verdediger bij blauw-wit, waardoor de 23-jarige Fransman de overstap kon maken.

Genk heeft vervanger Ndidi bijna beet

KRC Genk lijkt dichtbij een overeenkomst te staan met Pierre Désiré Zebli. De 19-jarige Ivoriaan vertoefde vrijdagmiddag alvast in Genk. De onderhandelingen zijn nog lopende, maar het ziet er naar uit dat hij vandaag nog medische tests aflegt.

Zebli is een defensieve middenvelder, die actief is bij de Italiaanse tweedeklasser Perugia. Hij genoot zijn jeugdopleiding bij onder meer Bastia en Inter.

Blijft Bailey toch in België?

Dé toptransfer van de Jupiler Pro League is zonder twijfel de verkoop van Genks goudhaantje Leon Bailey aan het Duitse Bayer Leverküsen. De jonge Jamaicaan werd vanochtend al gespot in Duitsland, waar hij medische testen aflegde. Leverküsen-trainer Schmidt bevestigde op zijn persconferentie dat Bailey mogelijk overstapt naar de Duitse subtopper, al bestaat de mogelijkheid dat hij het seizoen bij Racing Genk afmaakt.

Foto: JEFFREY GAENS

“De kans is dus zeker niet klein dat hij binnenkort voor onze club zal spelen”, bekende Schmidt. Al bestaat de mogelijkheid wel dat de overgang pas volgende zomer plaatsvindt en dat Bailey dus het seizoen bij Racing Genk kan afmaken. Voorlopig is er echter nog niets getekend.

Standard-winger traint al mee bij Eupen

Standard-winger Jean-Luc Dompé gaat voor Eupen spelen. De vinnige Fransman, die bij de Rouches niet meer op veel speelminuten kon rekenen, trainde vandaag al mee in de Oostkantons. Het gaat om een uitleenbeurt zonder aankoopoptie.

De komst van Dompé naar Eupen is goed nieuws voor Henry Onyekuru. Nu Eupen een vervanger voor hem beet heeft, ligt de weg immers open voor een lucratieve transfer naar het buitenland voor Onyekuru.

Tweede Luikse flankaanvaller verhuurd aan Nederlandse club

Standard Luik verhuurt flankaanvaller Beni Badibanga tot het einde van het seizoen aan de Nederlandse rode lantaarn Roda JC, zo maakte de Nederlandse club vrijdag bekend.

Badibanga is nog niet speelgerechtigd voor het duel op zaterdag tussen Roda JC en Excelsior. In Luik geloven ze wel in de capaciteiten van de twintigjarige Badibanga, want hij ondertekende er begin deze week nog een nieuwe verbintenis. Net als bij Ishak Belfodil werd de contractduur niet bekendgemaakt. De vorige overeenkomst van de twintigjarige flankaanvaller in de Vurige Stede liep medio 2018 af.

Anderlecht-huurlingen keren in principe niet terug

Anderlecht-huurlingen Leya Iseka en Galhardo keren in principe niet terug naar Brussel. De 19-jarige Leya Iseka is overbodig bij Olympique Marseille maar hij moet niet terugkeren naar Anderlecht en er dient zich voorlopig ook geen andere oplossing aan. De Braziliaanse rechtsback Galhardo liep bij zijn uitleenbeurt in zijn thuisland een blessure op en mag voorlopig in Brazilië blijven.

Geen transfers meer bij Anderlecht

Foto: Photo News

Anderlecht stelde vandaag ook zijn nieuwe doelman Ruben voor. Daarbij maakte paars-wit ook duidelijk dat het van plan is het seizoen uit te doen met de huidige spelerskern. “We hebben alle transfers gedaan die de trainer gevraagd heeft”, aldus Van Holsbeeck. “In principe is de transferperiode voor ons afgelopen, maar de deadline is dinsdag pas en er kunnen zich altijd nog opportuniteiten voordoen, zowel op gebied van in- als uitgaande transfers.

Lokeren en W-Beveren wilden hem ook, maar Zulte Waregem gaat lopen met Ankersen

Zulte Waregem staat dicht bij het aantrekken van de Deense flankaanvaller Jakob Ankersen. De speler van Göteborg legt vanmiddag medische tests af aan de Gaverbeek. Vorige zomer stond hij nog erg dicht bij een overgang naar Lokeren en ook Waasland-Beveren had interesse in de 26-jarige Ankersen.

Club Brugge gaat “geen gekke dingen meer doen”

Bij Club Brugge is het na vijf inkomende wintertransfers welletjes geweest. “Er gaat niemand meer weg bij Club in deze transferperiode”, was trainer Michel Preud’homme categoriek in zijn persbabbel. Een flankaanvaller zouden ze er bij blauw-zwart wel nog graag bij hebben. Onder meer de Israëliër Tal Ben Haim werd gepolst. “Er zijn nog enkele gelijkwaardige profielen waar we naar kijken, maar we mogen geen gekke dingen doen, niet bieden boven de prijs”, gaf MPH aan.