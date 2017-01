Van der Poel: “Natuurlijk geloof ik van Aert, ik heb hem nooit willen viseren”

Net als op de persconferentie van Wout van Aert voor het WK veldrijden was er bij Mathieu van der Poel veel meer te doen over de op Twitter geloste formulieren van na een dopingcontrole en de daarbij horende insinuaties naar het gebruik van TUE’s en cortisonen. De Nederlander zette zelf mee de zaak in gang maar benadrukte dat hij nooit zijn concurrent uit zijn tent wilde lokken. En o ja, hij was ook erg tevreden met het WK-parcours...

Mathieu van der Poel zette de voorbije week net als Kevin Pauwels een foto van zijn ingevulde dopingformulier op Twitter met de oproep tot transparantie. Een duidelijke wenk naar Van Aert, zo leek het wel, die omwille van zijn blessure mogelijk een uitzondering (TUE) zou kunnen krijgen om cortisonen te nemen.

“Kevin was ermee begonnen - (fijntjes) Kevin of iemand uit zijn entourage - en ik heb daar gewoon op gereageerd”, aldus een ontspannen Van der Poel. “Als je niets te verbergen hebt, lijkt het me niet onlogisch om dat meteen online te zetten.”

“Ik had op Twitter een paar opmerkingen gekregen omdat ik naar Spanje was getrokken en Fiugi had laten vallen, terwijl ik gewoon naar Spanje was getrokken om me voor te bereiden. Al snel klonk het dat ik aan het prutsen was en voor mij was dat de beste manier om daar komaf mee te maken.”

“Het was dus voor mezelf, het was helemaal niet de bedoeling om Wout van Aert uit zijn kot te lokken. Het is ook zijn goed recht om dat niet te doen. Het is niet omdat je het niet openbaar zet, dat je iets te verbergen hebt. Dat is zijn privacy. Maar het is misschien wel goed dat we dat wel allemaal openbaar maken in de toekomst. Voor mij mag elke test alvast online komen. Er is wel wat meer transparantie nodig hopelijk kan dit een scharniermoment zijn in de sport...”

“Beter om aan de kant te blijven dan TUE”

Op het formulier van Van der Poel stond te lezen dat hij enkel bietensap en multivitaminen als extra’s had ingenomen. Maar wat als hij met een knie-ontsteking sukkelde voor een WK? Zou hij dan eraan denken om gebruik te maken van een TUE?

“Ik zeg niet dat zoiets niet mag, maar het wordt helaas op vele manieren misbruikt. Dat is ook wat Sven Nys gisteren aanhaalde. Als je met zoiets sukkelt, dan is gewoon de beste manier om te rusten. Zo’n TUE kan natuurlijk wel maar het is niet de gezonde manier. Het lijkt me ook geen slecht idee om dan een maand aan de kant te gaan staan in plaats van de huidige regel van tien dagen. Als het de enige manier is om een WK te rijden...? Het mag, dus je doet niets fout... Maar dan zou ik persoonlijk daar ook geen geheim van maken en het op een persconferentie toelichten met een arts erbij. Maar nogmaals, gezond is het niet.”

Voor alle duidelijkheid: Van Aert beweert stellig dat hij géén cortisonen nam. “En als Wout dat zegt, zal dat ook zo zijn. Ik zie geen reden om daaraan te twijfelen. Of hij nu een extra motivatie kreeg omdat hij zich geviseerd voelt? Dat kan, maar mijn bedoeling was het alleszins niet om hem te viseren. Het was nooit de bedoeling om te stoken, ik deed het gewoon voor mezelf en de journalisten hebben het opgeblazen.”

“Ook Meeusen is een kanshebber”

Toch kwam ook even het sportieve aan bod op de persconferentie. Want Van der Poel kende een slechte generale repetitie in Hoogerheide.

“Deze week heb ik vooral gerust voor een supercompensatie en het was ook niet onlogisch dat ik slecht was na die zware trainingen in Spanje. Vorig jaar was ik super in Hoogerheide maar was ik slecht in Zolder, ik hoop nu het omgekeerde. Maar het is nu wachten tot zondag hoe ik me dan voel.”

Vorig jaar in Zolder liet Van der Poel zijn hoofd hangen na enkel tegenslagen. “Ik besef dat ik toen te vroeg het hoofd liet hangen maar je komt naar een WK om te winnen, plaatsen twee of drie tellen niet. Maar ik besef dat het zondag een moeilijke wedstrijd wordt om te winnen. Al is het ook geen schande om geen wereldkampioen te worden, met welke trui ik volgend seizoen mag rijden maakt niet zoveel uit. Het zou wel de kers op de taart zijn.”

Over het parcours was er ook veel te doen, omdat vader Adrie erbij betrokken was.

“Hij had alleen iets te maken met de opbouw, voorts heeft hij niets te zeggen gehad. Maarik heb net verkend en vond het een mooi parcours: technisch genoeg, een leuk rondje. Al kan het er zondag helemaal anders bij liggen. De sneeuw is in mijn voordeel maar normaal wordt zondag niet te vergelijken. Er zijn genoeg passages om het verschil te maken, ook in de modder als het dooit en zo ziet het ernaar uit. Of het een duel wordt met Van Aert? Normaal wel, al is Meeusen op dit parcours en met dit weer ook een kanshebber. Er zit voor mij niets ander op dan enkel naar mezelf te kijken en de koers in handen te nemen.”