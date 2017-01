Hoofdrolspeelster vindt ‘Fifty Shades’ te pikant voor haar ouders

De Amerikaanse actrice Dakota Johnson kruipt in de ‘Fifty Shades’-trilogie in de huid van Anastasia Steele, maar haar ouders - actrice Melanie Griffith en acteur Don Johnson - zullen haar acteerprestaties niet kunnen beoordelen. De ster vindt veel scènes immers te pikant.

Dakota Johnson prijkt in maart op de cover van de Britse Glamour en zegt in een bijhorend interview dat haar moeder noch haar vader de ‘Fifty Shades’-films zullen bekijken. “Ze hebben nog niets gezien, want het is vreemd. Het is te oncomfortabel voor hen”, zegt de 27-jarige ster.

“Het is iets anders wanneer een film één stomende vrijpartij bevat, maar in dit geval is seks de basis van de relatie tussen Anastasia Steele en Christian Grey (gespeeld door Jamie Dornan, n.v.d.r.). Ik denk dat het een beetje ongepast is dat mijn familie ernaar zou kijken”, klinkt het

De rest van de wereld kan wél naar de bioscoop. Het tweede deel van de trilogie ‘Fifty Shades darker’ speelt vanaf woensdag 8 februari in de Belgische zalen. Bekijk hier alvast een voorsmaakje.