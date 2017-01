Wegarbeiders redden twee mensen uit brandend voertuig in Henegouwen

Op de E42 in Gouy-lez-Piéton (Courcelles) hebben wegarbeiders die er aan het werk waren op een werf, twee inzittenden uit een brandende auto gered. Beiden raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis worden overgebracht.

Het voertuig vatte vuur nadat de bestuurder plots had moeten remmen voor een vrachtwagen en daarbij was uitgeweken en gebotst was met de middenberm. Uiteindelijk belandde de auto, na ook een bestelwagen te hebben geraakt, midden in de wegwerkzaamheden.

De brandweer van Charleroi en La Louvière kwam ter plaatste om het wrak te blussen.