Docu over de scheiding van Brangelina in de maak

Brangelina uit elkaar, het was de scheiding van 2016. Na het ongeloof en de periode van rouw is het tijd voor een documentaire, heeft onderzoeksjournalist en regisseur Ian Halperin onthuld in het Britse blad The Sun.

Dankzij de opnames van Mr & Mrs Smith werd bijna elke move van hun prille relatie gefilmd, en het lijkt erop dat het einde van Brangelina hetzelfde lot beschoren is.

Een documentaire over de problemen en het nakende einde van hun relatie is in de maak, maakte onderzoeksjournalist en regisseur Ian Halperin bekend in The Sun. Volgens Halperin waren Jolie en Pitt al een jaar uit elkaar voordat de scheiding werd aangevraagd, en wordt de echte reden van de breuk in de documentaire onthuld. Ian zou in elk geval elke stap in hun relatie op de voet hebben gevolgd.

Tot nu toe is het nog steeds bijzonder onduidelijk wat de exacte reden van de scheiding is. Brad en Jolie zouden intussen wel een overeenkomst hebben bereikt. In een statement, dat door zowel Angelina Jolie als Brad Pitt de wereld werd ingestuurd, lieten de sterren eerder deze maand nog weten dat ze hun scheiding zullen afhandelen in de privésfeer en dat ze daarvoor gebruik zullen maken van een privérechter.