Drugsverslaafd koppel compleet uitgeteld aangetroffen in auto terwijl hun twee kindjes op de achterbank liggen

In de Amerikaanse staat Florida hadden William Ballard (36) en Delaney Crissinger (32) zich met hun terreinwagen geparkeerd om hun dagelijkse dosis drugs te kunnen inspuiten. Op donderdagochtend werden ze samen met hun twee kindjes opgemerkt door lokale inwoners.

Om acht uur ’s morgens passeerden enkele voorbijgangers een stilstaande auto op een parking naast een tankstation op Fruitville Road in Sarasota. Toen ze dichterbij kwamen, zagen ze twee slapende volwassenen in de twee voorste zetels liggen.

Ze waren duidelijk onder de invloed van drugs, want er lagen ook verschillende verdovende middelen zichtbaar in hun wagen. Naast een gevulde naaldcontainer lag een flesje met babyvoeding. Op de achterzetels lagen twee baby’s, eentje van vijf maanden oud, eentje van een jaar.

“Je beseft pas wat een verslaving is, als je het ziet”

“Je hoort vaak verhalen over een drugsverslaving, maar je beseft pas echt wat het is, wanneer je zoiets ziet. Dat is wat ik daar zo erg aan vind”, zei Eric Roundtree aan Fox 13 News, die in het restaurant naast de parking werkt. “Je bent volwassen, dus je kan doen wat je wilt, maar sleur je kinderen daar niet in mee. Die twee kleine onschuldige kindjes hebben daar niets mee te maken, maar nu wordt heel hun leven overhoop gegooid.”

Een aantal van de toeschouwers blokkeerde de wagen van het koppel, voor het geval ze wakker zouden worden en weg wilden raken. “We moesten deze kinderen helpen, want zo kan dat niet.” Toen de politie aankwamen, waren de ouders nog steeds diep in slaap.

“Een extra droevige zaak”

“Het is sowieso al een droevige situatie; mensen die drugs nemen en misdrijven plegen”, zei aanwezige politiechef Joe Giasone. “Maar dan heb je nog een erger niveau, wanneer mensen dat doen terwijl ze hun kinderen meenemen met hen tijdens misdrijven, waardoor ze twee keer een slachtoffer maken.”

De grote hoeveelheid drugs in de wagen is in beslag genomen door de politie. Het ging om methamfetamine, heroïne, fentanyl en paraphernalia. De ouders werden opgepakt, de twee kindjes zullen wellicht in de pleegzorg terechtkomen.