AA Gent recupereert sterkhouder voor topper tegen Club Brugge, verdediger blauw-zwart onzeker

Goed nieuws bij AA Gent voor de topper tegen Club Brugge van aanstaande zondag: Renato Neto is weer fit en haalt de selectie. Ook Kalifa Coulibaly zou zich vrijdagmiddag weer op de club moeten melden. Bij Club Brugge is Benoît Poulain onzeker.

Renato Neto is terug fit en haalt dus de selectie voor zondag tegen Club Brugge. Aanwinst Tesfaldet Tekie, die de voorbije dagen met de griep kampte, hervat vandaag.

Brecht Dejaegere onderging een scan nadat hij halfweg de match tegen Lokeren geblesseerd vervangen moest worden. Hij heeft nog pijn maar probeert toch te trainen. Kalifa Coulibaly is geland in Parijs nadat hij met Mali uitgeschakeld werd op de Afrika Cup. De aanvaller zou zich vrijdagmiddag op de club moeten melden.

Preud’homme: “Analyse nieuwe Gent-spelers vroeg aardig wat werk”

Bij Club Brugge is verdediger Benoît Poulain onzeker voor de topper in de Ghelamco Arena. “Of we met drie centrale verdedigers gaan spelen? De vorige keren hebben we het anders opgelost”, zei Michel Preud’homme op zijn persconferentie. “De formatie hangt bij mij altijd af van welke spelers ik wil gebruiken, wat hun beste positie is.”

Preud’homme liet de nieuwe aanwinsten van AA Gent - tot nu toe zeven wintertransfers - al uitgebreid bekijken. “Mijn focus lag deze week op hun nieuwe spelers. Die analyseren, dat vroeg heel wat werk.”