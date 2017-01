Michail Gorbatsjov: “Alles wijst erop dat de wereld afstevent op oorlog”

Alles wijst erop dat de wereld afstevent op oorlog. Dat heeft Michail Gorbatsjov vrijdag gezegd in het Amerikaanse tijdschrift Time. Volgens hem zijn de “militarisering van de politiek” en de nieuwe wapenwedloop de grootste bedreigingen voor de wereldvrede.

Volgens Michail Gorbatsjov - de laatste leider van de Sovjet-Unie die het einde van de Koude Oorlog inleidde - is de huidige situatie te gevaarlijk.

“Er worden meer troepen, meer tanks en meer pantservoertuigen naar Europa gebracht. NAVO-troepen, Russische troepen en verschillende wapensystemen worden weer dichter tegenover elkaar geplaatst, alsof ze klaar zijn om elkaar te bestoken”, zegt hij.

De Nobelprijswinnaar vindt het verontrustend dat de militaire uitgaven weer stijgen terwijl de overheid het alsmaar moeilijker heeft om tegemoet te komen aan de essentiële sociale behoeften. “Maar er wordt wel snel geld gevonden voor gesofisticeerde wapens met een destructieve kracht die even groot is als die van massavernietigingswapens.”

Volgens Gorbatsjov spreken politici en militaire leiders steeds meer oorlogszuchtige taal en worden hun verdedigingsdoctrines alsmaar gevaarlijker. “Commentatoren en televisiepersoonlijkheden hebben de rangen van dit oorlogszuchtige koor vervoegd”, klinkt het. “Alles wijst erop dat de wereld afstevent op oorlog.”

Politiek dialoog heropstarten

“Tijdens de tweede helft van de jaren 80 hebben we samen met de Verenigde Staten een proces in gang gezet om het aantal nucleaire wapens te verminderen en de nucleaire dreiging te verkleinen”, gaat Gorbatsjov verder. “Daardoor is tachtig procent van het kernwapenarsenaal vernietigd dat tijdens de Koude Oorlog was opgebouwd. De veiligheid is daardoor niet kleiner geworden, maar de kansen op een kernoorlog door een technische fout of een ongeluk wel. Dat werd mogelijk gemaakt doordat de leiders van de belangrijkste nucleaire machten wisten dat een nucleaire oorlog onaanvaardbaar is.”

Maar die tijden lijken nu voorbij. Er zou opnieuw een echte nucleaire dreiging zijn. “De relaties tussen de grootmachten zijn de afgelopen jaren slechter geworden. De voorstanders van een wapenwedloop en het militair-industrieel complex wrijven zich in de handen. Dat moet veranderen. We moeten de politieke dialoog heropstarten en weer samen beslissingen nemen, samen actie ondernemen.”

Oorlog voorkomen

Gorbatsjov benadrukt dat volgens hem de focus weer moet liggen op het voorkomen van een oorlog. “We moeten het niet alleen eens worden over de beperking van het aantal kernwapens, maar ook over raketverdedigingssystemen en strategische stabiliteit”, klinkt het.

Hij roept de leden van de Verenigde Naties op om de eerste stap te zetten. Hij pleit voor een VN-resolutie die een nucleaire oorlog onaanvaardbaar en zelfs onmogelijk maakt. “Ik vind dat het initiatief voor zo’n resolutie van Donald Trump en Vladimir Poetin moet komen. De leiders van twee naties die negentig procent van het kernwapenarsenaal in handen hebben en daardoor een grote verantwoordelijkheid dragen.”