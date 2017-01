Pech voor KRC Genk: doelman Bizot minstens zes weken out

Brussel - KRC Genk zal het in de strijd om een ticket voor Play-Off I minstens zes weken zonder zijn doelman Marco Bizot moeten stellen. Dat hebben de Limburgers vrijdag laten weten op de clubwebsite.

De Nederlandse goalie liep in het competitieduel van dinsdag op speeldag 23 tegen KV Kortrijk (3-0 winst) een blessure aan de linkerenkel op en moest vervangen worden. Uit verder onderzoek bleek dat Bizot een zware verstuiking opliep, waardoor hij zo’n zes weken in de lappenmand ligt.

De Limburgers zullen zaterdag in de partij op speeldag 24 op het veld van KV Mechelen dus in principe op de 19-jarige Nordin Jackers moeten rekenen tussen de palen. Genk is momenteel achtste in de stand in de Jupiler Pro League, het heeft (weliswaar met een wedstrijd minder gespeeld) twee punten minder dan nummer zes AA Gent.