Guardiola: “Kompany is klaar om zaterdag te starten in de FA Cup”

Het gaat de goede kant op met Vincent Kompany. Het lijkt erop dat hij morgen zijn kans krijgt tegen Crystal Palace in de Engelse FA Cup. Manchester City-trainer Pep Guardiola zegt dat hij fit genoeg is. Vorige week zat de 30-jarige verdediger nog op de bank tijdens de competitiewedstrijd tegen Tottenham.

“Kompany is klaar om te starten,” zei Guardiola. “Ik weet nog niet of ik hem ga opstellen, dat zien we morgen. Maar hij is er wel klaar voor, hij is fit genoeg.”

Guardiola ziet Crystal Palace als een moeilijke tegenstander. “De competitiewedstrijd tegen Palace (op 19 november, red.) was een van de slechtste matchen die we gespeeld hebben dit seizoen, maar we hebben wel gewonnen. Ik denk dat het een lastige wedstrijd wordt in de FA Cup. Het wordt moeilijk omdat het een uitwedstrijd is, maar we willen natuurlijk wel doorgaan naar de volgende ronde.