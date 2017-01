Februari is de duurste maand om te skiën

HomeToGo, de online zoekmachine voor vakantieverblijven, vergeleek de prijzen in verschillende skigebieden in Europa en kwam tot de vaststelling dat februari de duurste maand is om te overnachten in een skigebied.

Een nachtje in de sneeuw in maart is 45% goedkoper dan in februari. Dat heeft de Ski-Thermometer van HomeToGo becijferd. De zoekmachine voor vakantieverblijven vergeleek de prijzen van bijna 300.000 accomodaties in verschillende skigebieden in Europa.

De populairste ski-maand is februari, dan liggen de prijzen ook bijna twee keer zo hoog als in april. In maart dalen de prijzen weer na de februari-piek. Januari en de eerste twee weken van april zijn het goedkoopst. Veel vakantiegangers zijn gebonden aan de vakantieperiode in de laatste weken van februari of eerste week van maart. De geluksvogels met flexibele vakantiedagen kunnen profiteren van de prijsdaling in maart en eerste weken van april.

Oostenrijk en Bulgarije

Ze onderzochten ook welke skigebieden het duurst zijn. St. Anton am Arlberg in Oostenrijk steekt met kop en schouders boven de andere skibestemmingen uit. In februari betalen reizigers bijna 1.500 euro voor één nacht in het skidorp. Opvallend: niet Zwitserland is koploper als het over dure accomodaties gaat. Zermatt (Zwitserland) staat slechts op de vijfde plek van duurste skigebieden in februari, in St. Anton, Zürs (in Oostenrijk) en Courchevel (Frankrijk) worden de hoogste prijzen per nacht betaald.

Een skivakantie in Bulgarije of in Zweden is dan weer de goedkoopste optie. Zo is een nachtje St. Anton am Arlberg in Oostenrijk 14 keer zo duur als een nachtje in het Zweedse Vemdalen.