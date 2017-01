Parkeren voor gevorderden: vrouw rijdt nét niet in open bouwput

Bij het verlaten van haar parkeerplaats, sukkelde de vrouw bijna in de open bouwput. Foto: IF

Oudenaarde - Op de Grote Markt van Oudenaarde liep een een parkeermanoeuvre vrijdagmiddag fout af. Bij het uitrijden van haar parkeerplaats, sukkelde een bestuurder met haar wagen nét niet in de open bouwput. Haar wagen bleef steken op de rand van de put, en werd met een van de kranen veilig op de begane grond gezet.

Nu het werk van de archeologen op een stukje Grote Markt erop zit, is de aannemer begonnen met de heraanleg. Tijdens de werken is er nog de mogelijkheid om hier en daar te parkeren op de Markt.

Een vrouw die haar parkeerplaats verliet, sukkelde daarbij bijna in de open bouwput. De werkplaats zelf is afgesloten met hekken, maar op één plek is een opening gemaakt zodat vrachtwagens van de aannemer op de werf kunnen. De dame reed door die opening, langs een werfvrachtwagen heen en reed pardoes de put in. Gelukkig bleef haar wagen steken op de rand met de voorwielen in lucht.

De aannemer kon haar helpen om haar wagen terug op de vaste grond te krijgen, er waren kranen genoeg om de klus te klaren. Niemand raakte gewond en er was geen schade. De bestuurster kwam er met de schrik van af.

Automobilisten houden toch best hun ogen open om de juiste weg te kunnen volgen bij het verlaten van de Grote Markt.