Vergeet Temptation Island: dit is de échte relatietest

Voor veel koppels is het een mooie herinnering om te koesteren, het moment dat ze de akte van hun woning ondertekenden bij de notaris. Maar bouwen en (ver)bouwen blijkt vooral heel veel stress te veroorzaken.

Maar bij heel wat mensen zijn de herinneringen ook minder aangenaam. Een enquête van onderzoeksbureau iVOX, in opdracht van bouwbedrijf Maison Blavier, toont aan dat bouwen of verbouwen flink wat druk op een relatie kan zetten.

“Eén op de twee koppels zei zijn partner tijdens de werken beter te hebben leren kennen in negatieve zin”, zegt Stefan Hallez van Maison Blavier. “Bij één op de vier brak geregeld slaande ruzie uit, bijvoorbeeld over de kleur- of stijlkeuze. Eén of de vijf zegt dat de spanning bij momenten zo groot was dat ze er nooit opnieuw aan zouden beginnen. Bij één op de tien betekende de renovatie of bouw zelfs het einde van de relatie.”