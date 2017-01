Deze Super Bowl-reclame is zo gênant, tot de kangoeroe een bikini-babe spot...

Bedrijven tellen elk jaar ongelooflijk veel geld neer voor een reclamespot tijdens de Super Bowl, de hoogmis van het NFL-seizoen en bij uitbreiding de Amerikaanse sportcultuur. Het Australische Yellow Tail Gold wil dit jaar graag zijn graantje meepikken. Het wijnmerk bokste een spotje in elkaar met een kangoeroe in de hoofdrol. Ondersteund door een man in een geel maatpak en met enkele wijnflessen in de hand, komt het typische Australische dier terecht op een aantal feestjes. Zo ook eentje op een strand, waar een wel heel aantrekkelijke bikini-babe haar intrede doet. En maar goed ook, want we hebben nu al medelijden met de Super Bowl-kijkers op 6 februari die deze tenenkrommende reclamespot zullen moeten aanschouwen...