#BluvnGoan is het motto van Club Brugge en dat heeft Clubfan Kurt Alderweireldt zeker gedaan. Hij won de Antarctic Ice 100K op de Zuidpool, een ultramarathon in extreme omstandigheden. Alderweireldt had 11 uur en 13 minuten nodig om 100 kilometer te lopen in temperaturen tussen de -30 en -40 graden.

De Tienenaar toonde aan de finish meteen voor welke ploeg hij supportert: Club Brugge! Het is de eerste Club-vlag die in Antarctica geraakt is.