Nieuwe VS-ambassadrice haalt meteen fors uit à la Bush en stuurt dreigement richting de VN

Nikki Haley, de nieuwe ambassadrice van de Verenigde Staten bij de Verenigde Naties, heeft vrijdag bij aankomst in het VN-gebouw in New York om haar adelbrieven voor te leggen meteen de toon gezet. Zij begon met een waarschuwing aan de bondgenoten van de VS dat als zij Washington niet steunen, hun namen in het zwartboek zullen opgeschreven worden.

Dat herinnert sterk aan de keuze die oud-president George W. Bush de wereldgemeenschap gaf bij het begin van zijn “oorlog tegen de terreur”: ofwel ben je voor ons, ofwel ben je tegen ons.

En net als de regering-Bush heeft de regering-Trump eenzelfde stok achter de deur bij de volkerenorganisatie: het dreigement de financiële bijdrages gevoelig te verminderen als die VN niet in de pas loopt. Trump wil naar verluidt een comité samenstellen dat alle VS-financieringen aan internationale instellingen moet bekijken in het licht van besparingen. Voor de VN is sprake van een halvering.

Haley, een Indiaas-Amerikaanse, was voor haar job bij de VN Republikeins gouverneur van de als erg conservatief bekend staande staat South Carolina. Haar promotie is komeetachtig: zij heeft amper kaas van buitenlands beleid gegeten en heeft geen politieke ervaring op federaal vlak.

Een VN-functionaris liet echter weten dat het gesprek tussen Haley en de nieuwe VN-secretaris-generaal Antonio Guterres “goed en constructief” is verlopen. Dat is diplomatees voor: er werden de nodige plichtuitspraken gedaan.