De doelman die Weiler écht wou: Martinez is het gewend om te strijden voor zijn plaats

Wat versterkingen betreft, zit de transferperiode erop voor Anderlecht. Paars-wit presenteerde de Spanjaard Rubén Martinez (32) en benadrukte dat dit de keeper was die trainer René Weiler vanaf dag 1 wou. Ja, Rubén was slechts derde doelman bij het Spaanse Deportivo, maar in het verleden speelde hij wel samen met toppers als Ronaldinho, Deco en Messi. Tegen Standard is hij speelgerechtigd.

Ik zag Frank Boeckx bezig op Westerlo. Hij leek me een serieuze en solide doelman Rubén Martinez

Koen Casteels (Wolfsburg), Salvatore Sirigu (PSG), Mat Ryan (Valencia),... Anderlecht tastte de voorbije weken enkele topdoelmannen af. De fans waren dan ook ontgoocheld dat jeugdproduct Davy Roef finaal werd geruild voor de onbekende Rubén. “Kijk, als Anderlecht-manager heb je altijd namen in je hoofd”, aldus Herman Van Holsbeeck. “Zo belde ik twee keer met de makelaar van Ryan, maar voor hem drukten we nooit door. Ook Sirigu polsten we, maar we wilden absoluut geen grote ster die oorlog maakt als hij eens op de bank moet zitten. Bovendien had onze coach mij op dag 1 al de naam van de keeper gegeven die hij echt wou: Rubén. We zijn dan voor hem gegaan en ik zeg u dat met zijn komst de drie namen die Weiler opschreef – ook die van de spits en de middenvelder – zijn afgestreept. De coach kreeg de jongens die hij kende.”

Rugnummer 1

Indrukwekkend dat Weiler zelfs een bankzitter bij Deportivo goed kent. De voorbije week werd nochtans gesuggereerd dat de Zwitser eigenlijk hoopte op Deportivo-doelman Tyton, die hij vorig jaar aan het werk zag bij Stuttgart, maar dat het Rubén werd. Van Holsbeeck counterde: Rubén is een keeper die weet wat het is om te strijden voor zijn plaats”, vervolgde Van Holsbeeck. “Om te concurreren met Boeckx. Dat was wat we wilden.”

De doelman zelf nam alvast het rugnummer 1 over van Roef. Toch een teken? “In Spanje moeten keepers verplicht het nummer 1, 13 of 25 nemen”, lachte Rubén. “Ik wist niet dat je in België ook andere cijfers kon kiezen, maar aangezien de 1 vrij was, opteerde ik daarvoor. Natuurlijk neem ik de concurrentie met Boeckx ernstig. We trainden nog niet samen, maar ik zag hem bezig op Westerlo en hij leek me een serieuze en solide doelman.”

De Spaanse goalie is het nochtans gewend om andere katten te geselen. Hij werd opgeleid bij Barcelona en was rond 2005 derde keeper bij de Blaugrana. Daar deelde de goalie de kleedkamer met toppers als Ronaldinho, Xavi, Messi,...” Bij Barcelona heb ik als keeper vooral geleerd om mee te voetballen. Ik denk dat ik sterk ben met de bal aan de voet en dat kan moeilijk anders als je met zulke kleppers voetbalde. Wie de beste was? Het is moeilijk om toppers als Ronaldinho, Deco en Eto’o te vergelijken. Ze hebben allemaal hun eigen karakteristieken, maar niemand is beter dan Messi. Die doet wonderlijke dingen. De moeilijkste tegenstanders in Spanje vond ik – niet onlogisch – Ronaldo en Bale. Zij zijn niet alleen technisch vaardig, maar ook fysiek zo sterk. Je moet stevig staan tegenover hen.”

Roef koos zelf

Rubén voetbalde heel zijn carrière in Spanje en kiest nu voor het eerst voor het buitenland. België dan nog, waar zijn oude vriend en Barça-concurrent Victor Valdes vorig seizoen faalde bij Standard. “Ik zal Victor wel om raad vragen”, klinkt het. “Maar hij is de jongste tijd zo vaak van gsm-nummer veranderd dat ik het contact wat verloren ben. Ja, het play-offsysteem mag hij me zeker eens uitleggen. Of ik niet ontgoocheld was door het kleine stadion van Westerlo? Ach, dat was één stadionnetje. Er hing best een goeie sfeer en er zullen hier wel nog grotere zijn, hé.”

Rubéns avontuur kan dus beginnen, maar wat als hij Boeckx niet uit de goal krijgt? Eerder bij Malaga en Deportivo slaagde hij daar ook niet altijd in. “Ik zal strijden zoals ik dat ook deed bij Deportivo. Ik weet dat de trainer een doelman wil die veel praat. Ik zal dan ook mijn Engels verbeteren met cursussen, maar ik ben sowieso een keeper die veel sturing geeft aan zijn defensie. Ik ben benieuwd of de clasico tegen Standard even intens is als die in Spanje.”

Van Holsbeeck gaf nog mee dat er geen aankoopoptie in het contract van Rubén staat en dat Deportivo evenmin een optie heeft voor Roef. “Davy wilde zelf weg om ervaring op te doen”, besloot de manager.