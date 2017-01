Belg (49) op Luxemburgse parking aangevallen en beroofd door gemaskerde mannen met honkbalknuppels

Een Belg van 49 jaar is donderdag het slachtoffer geworden van een gewelddadige overval. Hij werd door drie gemaskerde mannen aangevallen met honkbalknuppels en beroofd van een koffer met geld in.

De feiten deden zich voor op de parking van de privé-bank BIL in het Luxemburgse Hollerich, vlakbij de hoofdstad Luxemburg City. De man ligt nog steeds met zware verwondingen in het ziekenhuis, maar is buiten levensgevaar. Of hij het geld naar de bank bracht of kwam ophalen, is nog onduidelijk.

Van de verdachten is voorlopig nog geen enkel spoor, net als van de geldkoffer van het slachtoffer. De vluchtauto, een Audi A3, werd dezelfde dag uitgebrand teruggevonden langs een weg nabij het dorpje Bridel, zo’n 30 kilometer van Aarlen.