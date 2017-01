Balette: “Gent-Club veel mooier met Michel en Hein op 10 meter van elkaar”

Peter Balette krijgt zondag opnieuw Hein Vanhaezebrouck naast zich op de Gentse bank. De beroepscommissie betaald voetbal bracht de voorwaardelijke schorsing van de Gent-coach ­terug tot een geldboete van 400 euro. “Maar goed ook”, vindt assistent Balette . “Gent-Club is veel mooier met Michel en Hein op tien meter van elkaar.”

Twee doortochten van Hein Vanhaezebrouck in het bondsgebouw hadden maximaal resultaat voor de Buffalo's. Dinsdag kwam de Gentse trainer weg met een voorwaardelijke schorsing na een ongewoon pleidooi van de clubadvocaat met videobeelden van collega’s Dury en Preud’homme.

Het bondsparket ging tegen de beslissing in beroep, maar gisteren volgde een nieuwe triomf voor AA Gent. Niet alleen besliste de geschillencommissie hoger beroep de eis van het bondsparket te verwerpen, het schrapte ook nog eens de voorwaardelijke schorsing van één week. Vanhaezebrouck moet nu alleen een boete van 400 euro betalen.

“Zowel scheidsrechter Lambrechts als vierde official Geldhof bevestigen dat zij zich op geen enkel moment beledigd voelden”, geeft het beroepscomité op als motivering. “Zij voelden zich niet het slachtoffer van fysieke agressie, er werden evenmin verdachtmaking geuit of obscene gebaren getoond. Zij bevestigen enkel het scheidsrechtersverslag, namelijk dat Vanhaezebrouck herhaaldelijk zijn ongenoegen liet blijken.”

Makkelijke match

Terwijl Vanhaezebrouck zich in Brussel ging verantwoorden mocht zijn assistent Peter Balette in Gent vooruitblikken naar de topper. “Ik kan mij voorstellen dat jullie hier liever een ander figuur hadden gezien”, aldus de beminnelijke Limburger. “Ik vind AA Gent-Club Brugge ook veel mooier met Michel Preud’homme en Hein Vanhaezebrouck tien meter van elkaar.” Waarbij hij nog eens onderstreepte hoe belangrijk het voor Gent wel was, Vanhaezebrouck langs de lijn. “Dat scheelt toch, hij is de figuur die langs de lijn stuurt en zwaait en leidt.”

Om er dan toch aan toe te voegen dat de wedstrijd tegen Club Brugge een “gemakkelijke match” is. “Omdat iedereen sowieso extra gemotiveerd is. Club zit in een goede flow, maar wij kunnen thuis wel wat aan. We gaan er in elk geval niet van uit dat we zondag verliezen. Want dat zou inderdaad een heel kwalijke zaak zijn.”

Met het oog op Play-off 1, bedoelde Balette. “De andere ploegen verliezen punten, maar het wordt voor ons ook warm. Anderzijds staan we maar op drie punten van Oostende. Marc Coucke was niet zo heel lang geleden toch ook al zeker van Play-off 1?”