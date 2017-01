Michel Preud’homme blijft rustig na de prikjes van afgelopen week

“Wat Preud’homme deed, dat was van alle smaak ontdaan.” En: “Een andere Belgische topclub probeerde Yuya Kubo nog weg te kapen.” AA Gent liet het in de week voor de Slag om Vlaanderen niet na om direct en indirect te verwijzen naar Club Brugge. Blauw-zwart reageerde niet op de prikjes. Tot nu. “Blijkbaar is er toch wat nervositeit in Gent.”

Ik had bijna een extra assistent nodig om alle nieuwe spelers van Gent te analyseren

Woensdagavond verschool hij zich nog achter de wedstrijd tegen Waasland-Beveren, maar gisterenmiddag kon Michel Preud’homme de vraag van wat hij vond van het optreden van Hein Vanhaezebrouck bij de geschillencommissie niet meer ontwijken. De trainer van AA Gent en diens advocaat Sébastien Ronse verwezen in hun pleidooi om een schorsing te ontlopen naar fasen waar Francky Dury en Preud’homme volgens hen hun boekje te buiten waren gegaan. Dat bleek voldoende om in eerste instantie vrijgepleit te worden door de geschillencommissie, maar echt collegiaal kwam het allemaal niet over. “Het vertelt allemaal misschien meer over hem dan over ons”, beet Dury al van zich af. Wat vindt u nu, meneer Preud’homme?

“Blijkbaar is er wat nervositeit in Gent”, aldus een ­rustige Brugse coach. “Toen ik vorig seizoen na de eerste match van Play-off 1 tegen KV Oostende voor twee speeldagen geschorst werd, heb ik die schorsing gewoon aanvaard en uitgezeten. En dat was in wedstrijden tegen AA Gent en Anderlecht. Maar het is niet aan mij om de verdedigingstactieken van Gent te ­bepalen. Het is hun recht die zelf te kiezen. Jullie mogen van de situatie denken wat jullie willen, net als ik dat mag doen. ­

En ik vind dat mijn focus naar mijn eigen werk bij Club Brugge moet gaan, niet naar andere dingen.”

Niet betrokken

Stoort het Preud’homme dan niet dat hij door de Buffalo’s afgeschilderd werd als iemand die langs de lijn al ergere dingen deed dan Vanhaezebrouck in die bewuste AA Gent - Anderlecht? “Ik ben in het hele verhaal betrokken geraakt, maar ik ben en blijf geen belanghebbende in de hele zaak. Trouwens, of de trainer van de tegenstander nu op de bank zit of niet maakt allemaal niet zo veel uit. Ik had wel ander werk waarop ik me moest concentreren.”

Zoals het analyseren van de vele Gentse nieuwkomers. “Gent heeft zo veel nieuwe spelers binnengehaald dat ik bijna een extra assistent nodig had om ze allemaal te doorgronden. Sommige spelers kwamen uit de Belgische competitie en kenden we al, maar Gent haalde ook veel spelers uit het buitenland die we nog niet kenden.” Ook niet Yuya Kubo? De Japanner die volgens Gent-voorzitter Ivan De Witte op het laatste moment nog weggesnoept wou worden door een andere Belgische topclub? “Ik zeg net dat ik alle nieuwe spelers heb moeten analyseren. Dus als ik ook Kubo heb moeten analyseren betekent dat dat ik hem nog niet kende. Trouwens, ik denk dat hij vooral in de as van het veld speelt terwijl wij uitkijken naar een vleugelspeler. Je moet het dus niet bij ons komen zoeken.” (lacht)

Izquierdo bijna in PO1-vorm

De Brugse trainer is op zijn hoede, blust meteen zonder moeite elk mogelijk brandje richting de altijd geladen ­topper tegen de Buffalo’s. Ook op de Gentse opmerking dat ze zichzelf niet meer als titel­kandidaat zien reageert Preud’homme voorzichtig. “Je kunt de balans pas opmaken na de reguliere competitie ”, aldus MPH. “Tot dan kan ik daar moeilijk iets over zeggen. Het belangrijkste is dat we ons ­eigen vooropgestelde puntenaantal proberen te behalen.”

Maar is het geen leuk extraatje dat hij met Club de voor PO1-strijdende rivaal een mentale tik kan uitdelen? “Goh, we kijken gewoon naar onszelf.”

Echt geen klein prikje terug dan na alle heisa van de afgelopen week? “José Izquierdo leunt heel dicht tegen zijn Play­-off 1-vorm van vorig seizoen aan.”

Allez, laat dat dan doorgaan als de Brugse waarschuwing voor zondag. Dat de man die vorig jaar in Play-off 1 de held was tijdens de klinkende 1-4-zege op Gent klaar is om dat kunstje te herhalen.