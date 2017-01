CLUBNIEUWS. Stuivenberg: "In gedachten bij Thomas", Scholz kijkt uit naar match tegen Anderlecht

Genk-trainer Stuivenberg reageert op het overlijden van Stephanie De Buysser, vrouw van Thomas Buffel. "Iedereen was zwaar aangeslagen". Sholz kijkt ondanks de slechte voortekenen uit naar de match tegen Anderlecht: "Komt op het goede moment". Het clubnieuws van de dag.

KRC GENK. Coach Stuivenberg: “In gedachten zijn we bij Thomas”

De voorbereiding van Genk op de wedstrijd in Mechelen werd danig verstoord door het noodlot dat Thomas Buffel trof en de transfersoap rond Leon Bailey. “De spelersgroep reageerde donderdag in eerste instantie zwaar aangeslagen”, zei coach Albert Stuivenberg. “We wisten dat dit onvermijdelijk was. Maar als het dan definitief is, schrikt iedereen toch.”

“Maar ik heb het gevoel dat de spelers snel weer de aandacht hebben gericht op het voetbal. Dat betekent niet dat wij in gedachten niet bij Thomas en zijn familie zijn. Maar voetbal is een job die in moeilijke omstandigheden de ideale afleiding kan vormen. Dat was de voorbije drie jaar ook het geval voor Thomas zelf. Wanneer hij in de groep terugkeert? Dat bepaalt enkel hijzelf.”

STANDARD. Scholz: “Match tegen Anderlecht komt op het goede moment”

Thuis afgemaakt door Club Brugge, met een gelukje gelijkgespeeld in Eupen en zondag naar een Anderlecht in vorm. De voortekenen zijn niet gunstig voor Standard, maar daar denkt Alexander Scholz anders over. “Een match tegen Anderlecht is altijd een wedstrijd op zich. Net daarom komt die nu op een goed moment”, vindt de Deense verdediger. “We zitten inderdaad al vijf duels zonder zege en moeten snel iets tonen. Zondag draait het allemaal rond emotie, kracht en historiek, maar uiteindelijk zijn er ook maar gewoon drie punten te verdienen. Voor onze fans is het een erg belangrijk duel en we zullen er alles aan doen om het tij zo snel mogelijk te doen keren.”

OOSTENDE vraagt zich af waar Musona blijft

Knowledge Musona werd maandag met Zimbabwe uitgeschakeld op de Afrika Cup in Gabon. Gisteren — vier dagen later — had de dribbelaar zich nog altijd niet gemeld bij Oostende. De man van acht Oostendse doelpunten had problemen met zijn papieren, maar bij KVO vinden ze dat die stilaan opgelost mogen zijn. Yves Vanderhaeghe rekent tegen STVV nog niet op Musona.

KV KORTRIJK. Debuut Kovacevic?

Nieuwkomer Kovacevic zit meteen in de selectie. Mogelijk maakt hij zijn debuut, maar verwacht wordt dat hij op de bank start met amper één training in de benen.

De Smet is minstens drie weken out door een enkelblessure. De flankaanvaller kwam slecht neer in de partij tegen Zulte Waregem en liep een scheurtje in het ligament op.

De Mets is nog niet voldoende aangesterkt na zijn buikgriep om te spelen en zit niet in de selectie. Mogelijk zit er ook een transfer in de pijplijn.

LOKEREN. Enoh voor het eerst in de selectie

Lokeren-trainer Runar Kristinsson kan dit seizoen geen beroep meer doen op aanvoerder Kilian Overmeire. De middenvelder blesseerde zich woensdag aan de schouder en wordt maandag al geopereerd. Voorts ontbreken Ari Skulason (kuit) en Nathan Mingiedi (hamstrings) in de selectie voor de wedstrijd van vanavond tegen Kortrijk. Net als flankaanvaller Ayanda Patosi. Spits Lewis Enoh (foto) zit voor het eerst onder Kristinsson in de selectie.

WAASLAND-BEVEREN-coach Cedomir Janevski kan voor de wedstrijd tegen Westerlo opnieuw een beroep doen op Niels De Schutter en Cherif Ndiaye. Beide spelers zijn volledig hersteld van hun blessures. Slecht nieuws was er dan weer voor Vallteri Moren (enkel). De Finse centrale verdediger blesseerde zich in de wedstrijd tegen Brugge en is niet fit. Ook Olivier Myny (enkel) en Laszlo Köteles (adductoren) zijn nog niet fit en ontbreken in de selectie.

STVV. Ivan Leko: nog 7 finales

Ivan Leko sprak vorige week nog over 30 punten, het aantal dat hij beoogt met STVV. Hebben de Kanaries er 30 nodig dan volgens hem om de redding mathematisch te verzekeren? “Misschien zijn 25 punten al genoeg, maar we rekenen niet te veel”, aldus Leko. “We focussen ons alleen maar op Oostende, Oostende en Oostende. En als we voor de volle honderd procent klaar zijn, zullen zij het moeilijk hebben tegen ons. Het speelprogramma is zwaar, maar we hebben al bewezen dat we op zich elke ploeg aankunnen als we top zijn. Ik zie deze match als de eerste van zeven finales.”

WESTERLO. Eerste selectie Nicolic

Nikolic zit voor het eerst in de selectie. Maxime Annys (kuit) en Benji De Ceulaer (schouder) werken verder aan hun revalidatie. Voor

Junior Oto’o en Daan Heymans is er geen plaats in de kern. Voor de wedstrijd zullen Waasland-Beveren en Westerlo aantreden in roze T-shirts om aandacht te vragen voor de strijd tegen borstkanker.