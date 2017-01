Anderlecht ziet Tielemans deze zomer vertrekken

Anderlecht houdt nu al rekening met een toptransfer van Youri Tielemans (19) deze zomer. Dat liet RSCA-manager Herman Van Holsbeeck gisteren voor het eerst openlijk blijken. Tielemans is dit seizoen beslissender dan ooit en wordt gevolgd door de grootste Europese clubs.

Youri Tielemans speelt wellicht zijn laatste clasico tegen Standard. Niet alleen omdat het voor de Rouches moeilijk wordt om Play-off 1 te halen, maar ook omdat Anderlecht beseft dat de middenvelder in juli onhoudbaar wordt. Woensdag was hij tegen Westerlo alweer goed voor twee assists en een goal en hij legde nooit betere statistieken voor dan nu.

“Zoals Youri nu voetbalt, wekt hij veel interesse op”, aldus Van Holsbeeck. “Eigenlijk is het al buitengewoon dat we al drie seizoenen van zo’n talent kunnen genieten. Dat op zich is al een pluim voor onze jeugdwerking, maar als Belgische topclub weet je dat je zo’n belofte op een bepaald moment zal verliezen. Tielemans prijkt op alle lijstjes met grootste beloftes in Europa en straks kan hij zich in Europa nog eens tonen tegen Zenit. Van een jongetje die voetbalde voor het plezier is hij een man geworden met veel verantwoordelijkheid. Zijn maturiteit is impressionant en straks wordt hij ook nog papa. We weten dat hij gevolgd wordt door grote clubs.”

100 scouts

Tielemans zelf wil zijn focus behouden. “Momenteel telt alleen Anderlecht. Ik krijg veel vertrouwen van de coach en voel me belangrijk voor de groep. Ik kan nog progressie boeken, maar ik heb dit seizoen al enkele belangrijke stappen gezet. Vandaar dat ik ook meer goals en assists achter mijn naam heb staan. Natuurlijk weet ik dat er elke week scouts zijn, maar we zien wel na het seizoen.”

Waar Tielemans naartoe zal gaan, moet nog blijken. Anderlecht wil liefst een recordbedrag van 22 miljoen euro voor hem en dat is een prijs die alleen de grootste clubs – genre Juventus, Atlético en Tottenham – betalen.“Zijn bestemming zal afhangen van verschillende factoren”, besluit Van Holsbeeck. “Youri weet dat hij heel ver kan raken en heeft een carrièreplan in zijn hoofd. Hij zal niet naar China gaan, neen. Op Westerlo zaten er maar liefst 100 scouts in de tribune. Al wordt natuurlijk niet enkel Tielemans gevolgd.”