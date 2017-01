Duchâtelet verkozen tot “slechtste” clubeigenaar in Engeland

Roland Duchâtelet is de minst geliefde clubeigenaar in Engeland. In een enquête bij bijna 5.000 voetbalsupporters scoort Charlton gemiddeld 1,12 op 10 bij de eigen fans. Duchâtelet doet slechter dan Coventry (1,18) en Blackburn (1,18). De meest geliefde clubeigenaar is die van Huddersfield Town in de tweede klasse (9,88/10). Dit weekend zouden Charlton-fans opnieuw in België komen protesteren.