Van der Poel blijft kalm: “Wees gerust: Van Aert zal zondag klaar zijn”

Wordt hij dan de lachende derde? Die hond uit het spreekwoord, die met het been gaat lopen? Terwijl Van Aert zich aan Belgische kant verloor in gekibbel, leefde die andere topfavoriet, Mathieu van der Poel, gisteren wel in alle sereniteit toe naar het WK. Dat hij met zijn tweet nochtans mee de Belgische heisa had aangewakkerd en de tegenstand zo uit concentratie had gehaald? Toeval, natuurlijk. “Daar heb ik het echt niet voor gedaan”, beweerde hij.

Het is Van Aert zijn volste recht om zijn medische info niet prijs te geven. Ik heb nooit gezegd dat hij iets te verbergen heeft Mathieu Van der Poel

Zo gek kan het gaan. Een heel jaar lang zit je de sportieve kansen van Van Aert tegen die van Van der Poel af te wegen. Wie van hen zou zijn topvorm tot het WK kunnen rekken? Wordt het daar in Luxemburg een parcours voor technici – Van der Poel! – of toch eerder voor machtsmensen – Van Aert! Wie verdient de titel het meest? Maar als het WK dan eindelijk daar is, lijkt geen mens er nog mee bezig. Op de traditionele persbabbel in het Nederlandse hotel regeerde maar een onderwerp: de tweets van Pauwels en Van der Poel. En wat de Nederlander dan wel voor ogen had toen hij afgelopen maandag plots de documenten van zijn dopingcontrole op Twitter gooide? “Ik weet dat de mensen mij niet geloven”, sprak Van der Poel. “Maar dat ging enkel over mezelf. Ik had de cross in Italië overgeslagen en dan komt meteen die achtdagenregel in beeld. (Hij doelt op de UCI-regel dat je bij cortisonegebruik acht dagen aan de kant moet blijven, nvdr.) De mensen denken al snel dat je dan aan het prutsen bent. Vandaag mijn tweet. Dat was gewoon de simpelste manier om te bewijzen dat dat niet zo was. ”

Dat hij tegelijkertijd zijn grote concurrent Wout van Aert – die op zijn beurt de cross in Hoogerheide had overgeslagen – in een lastig parket bracht en onder druk zette om ook zijn medische informatie publiek te maken? Van der Poel had er geen moment bij stilgestaan, beweerde hij. “Ik wilde niemand uit zijn kot lokken. Echt niet. Dat maken anderen ervan. Het is trouwens Van Aert zijn volste recht om zijn medische info niet prijs te geven. Ik heb nooit gezegd dat hij iets te verbergen heeft.”

Tweespalt

Alleen kon Van der Poel het wel niet laten om ook de omgekeerde redenering te maken. Als je niets te verbergen hebt, waarom het dan niet publiek maken? “Maar dat zeg ik al langer”, ging hij verder. “Van mij mag alles openbaar zijn. Hoe transparanter hoe beter. En als het over cortisonegebruik gaat, maak van die acht dagen bijvoorbeeld een maand. Er zou al veel minder snel naar gegrepen worden. Dat is wat ook Sven Nys voorstelt. Als het moet, moet het. Maar nu wordt het soms misbruikt en gezond is het niet. Uiteindelijk is het nog altijd het best om te rusten als je een blessure hebt.”

Lang geen onzin, alles wat Van der Poel verklaarde. Integendeel. Maar vooral gaf de Nederlander de indruk dat hij het niet echt erg vond dat alle heisa de aandacht leidde van wat er zondag écht op het spel staat: de wereldtitel. Een wereldtitel waarvoor hij na deze week nochtans meer dan ooit de favoriet lijkt. En dat terwijl er na zijn 24ste plek in Hoogerheide nog volop twijfels waren. Maar zie nu: zijn grote favoriet zag zijn voorbereiding door een blessure verstoord, de Belgische ploeg gaat gebukt onder een tweespalt en ook het parcours lijkt door de sneeuw meer dan ooit op zijn maat. Met enige overdrijving, kan het eigenlijk nog mislopen? “Ach, het is een leuk rondje”, besloot Van der Poel. “En de sneeuw is inderdaad in mijn voordeel. Maar zondag kan het parcours er al heel anders uitzien. En wat Van Aert betreft: wees gerust, die gaat zondag klaar zijn voor een sterke wedstrijd.”