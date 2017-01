Doorbraak in onderzoek naar Alzheimer? Ziekte begint al...in de baarmoeder

Wetenschappers van de University of British Columbia hebben mogelijk voor een doorbraak gezorgd in het onderzoek naar Alzheimer. De ziekte heeft volgens hun bevindingen zijn wortels al in de baarmoeder.

De ziekte van Alzheimer is een aandoening van de hersenen waarbij een persoon in sneltempo dementeert. Ze gaat dus gepaard met steeds sterker wordende geheugenstoornissen. De ziekte wordt meestal vastgesteld bij mensen boven de 65 jaar maar kan ook al in een vroegere levensfase voorkomen.

Een geneesmiddel voor Alzheimer bestaat op de dag van vandaag niet, maar daar kan in de toekomst wel eens verandering in komen. De wetenschappers van British Columbia hebben namelijk ontdekt dat de ziekte zijn wortels heeft in de baarmoeder. Meer specifiek: bij een tekort aan vitamine A. Dat kwamen ze te weten na onderzoek op genetisch gemodificeerde muizen.

Oppassen voor overdaad

“Er wordt duidelijk aangetoond dat het ontbreken van zelfs de kleinste hoeveelheid vitamine A een positief effect heeft op de ontwikkeling van Alzheimer’, aldus doctor Tingyu Li. “Dit fenomeen kan zich al voordoen in de baarmoeder. Hoe minder vitamine A er aanwezig is, hoe meer cognitieve stoornissen we waarnemen. Die eerste ontwikkelingsfases zijn cruciaal voor de ‘programmatie’ van ons verdere leven.”

Li en zijn collega’s ondervonden dat een tekort aan vitamine A zorgde voor een verhoogde productie van het proteïne amyloid beta. Dat vormt platen waardoor neuronen in de hersenen versmachten en uiteindelijk afsterven. Al waarschuwen de wetenschappers ook voor een overdosis. “De ontwikkeling van Alzheimer kan afgeremd worden door de inname van vitamine A-tabletten, maar een overdaad is niet aan te raden. Zeker zwangere vrouwen letten gewoon beter op hun dieet.”