West Ham plukt Robert Snodgrass weg bij Hull City

West Ham United heeft zich verzekerd van de diensten van Robert Snodgrass. Dat maakte de nummer tien uit de Premier League vrijdagavond bekend. De Schotse international komt over van reeksgenoot Hull City en tekende bij de Londense club een contract voor drieënhalf seizoen.

West Ham legde net geen 12 miljoen euro neer voor de 29-jarige Snodgrass. In de eerste seizoenshelft was de aanvallende middenvelder goed voor 9 doelpunten en 3 assists in 24 wedstrijden. Voor de “Clarets en Blues” is na het de Portugese verdediger Jose Fonte de tweede versterking van de wintermercato.

“West Ham is een gigantische club met een mooie traditie. Van zo’n club wil ik deel uitmaken. De eigenaars hebben ambitie en proberen iets op te bouwen. Ik kan niet wachten om van start te gaan”, reageert Snodgrass op de website van de Hammers. De Schot kan woensdag in de thuismatch tegen Manchester City zijn debuut maken.

Snodgrass tekende zijn eerste profcontract bij Livingston, waar hij tot 2008 vertoefde. Na vier jaar bij Leeds United, proefde hij in 2012 met Norwich City voor het eerst van de Premier League. Twee jaar later tekende de twintigvoudige Schotse international voor tweedeklasser Hull City, waarmee hij vorig seizoen de promotie naar de Premier League veilig stelde. .