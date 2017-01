Vliegtuigbaby mag terug naar huis

Uitgewuifd door het personeel van United Airlines is de Kameroense moeder Anwei Arrete (32) vrijdagochtend huiswaarts gevlogen. Met in haar ­armen zoontje Tahbah Jill-Gordon Meysongho Junior.

De baby kwam drie weken geleden in volle vlucht ter wereld, ergens boven de Atlantische Oceaan tussen Chicago en Brussel. Hij werd vernoemd naar pilote Jill en steward Gordon. Die laatste speelde succesvol voor gynaecoloog en ging intussen op bezoek in het Brusselse ziekenhuis waar moeder en kind lagen. “Ik moet jullie land bedanken voor de goede zorgen”, zei de moeder. “Het was uniek.”