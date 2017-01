Christoff stopt met zijn schlagerproject één keer in Vlaanderen

Het schlagerproject KLUBBB3 van Christoff, zijn Duitse collega Florian Silbereisen en de Nederlandse zanger Jan Smit blijft scoren. Hun album, Jetzt Geht’s Richtig Los!, staat nog altijd op nummer twee in de Duitse albumcharts en in ons land stoot de plaat door naar een derde plaats. Bovendien bereidt het trio zich voor op een tournee van dertig ­concerten in vier landen.

De tour start op 8 maart en Christoff dient zijn Duitse ­succesrecept ook één keer op in Vlaanderen. Op 14 april staat ‘Das Grosse Schlagerfest’ in de Lotto Arena in ­Antwerpen. Tickets ­kunnen nu al worden besteld via www.teleticketservice.com of 070/345.345.