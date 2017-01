Actrice van Fifty Shades wil niet dat ouders de film zien

Dakota Johnson (27, foto) die in de nieuwe film Fifty Shades Darker de hoofdrol van Anastasia speelt, wil niet dat haar ouders naar de seksueel getinte prent gaan kijken. “Het verhaal draait rond het seksleven van mijn personage”, zegt Johnson. “Ik vind het niet nodig dat mijn ouders mij in zo’n rol zien. Ik vind het ongepast en zelfs gênant dat mijn familie naar de film zou gaan kijken.”

De uitspraak van Johnson ­bevestigt dat het er in de nieuwe Fifty Shades-film een stuk ­ex­plicieter aan toe gaat dan in de eerste. Melanie Griffith, ­Johnsons moeder, zei eerder al dat ze het lastig vindt om naar de straffe seksscènes in de film te kijken. Of ze het nog moeilijker krijgt in de nieuwe film, dat komt u te weten vanaf 8 februari. Dan komt Fifty Shades Darker bij ons in de zalen.