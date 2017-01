Topmodel waagt zich aan hipste haartrend van het moment

Het Amerikaanse topmodel Gigi Hadid (22) heeft blorange haar. Dat bewijst ze met een nieuw kiekje op haar Instagrampagina.

De term is een samentrekking van de woorden ‘blonde’ en ‘orange’ en betekent dat er een subtiel oranje filter over je blonde lokken heen komt. De kleur wint enorm aan populariteit sinds dat andere topmodel Georgia May Jagger, dochter van Rolling Stone Mick Jagger en Jerry Hall, ermee uitpakte op Instagram.



Een foto die is geplaatst door Gigi Hadid (@gigihadid) op 27 Jan 2017 om 4:35 PST



Het is niet de enige trend die Gigi laat zien. Ze heeft ook een volle froufrou, tegenwoordig weer helemaal in de mode. Het is niet duidelijk of het topmodel, dat binnenkort haar tweede collectie uitbrengt voor Tommy Hilfiger, haar lokken echt heeft geknipt en gekleurd of als ze op de bewuste foto een pruik draagt.

Eén ding is wel zeker: ze is naast Georgia May Jagger en Sienna Miller een van de eerste beroemdheden met een lichtoranje coupe en dat bevestigt dat blorange wel eens de haarkleur van het jaar zou kunnen worden.