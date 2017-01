Zanger van '2 Belgen' verliest strijd tegen kanker

Gent - Gent verliest opnieuw een van zijn muzikanten. Rembert De Smet (63) is niet meer. Zes weken geleden vernam hij pas dat hij kanker had. België zal de Gentenaar herinneren als een van de '2 Belgen'. 'Lena' en 'Operation Coup De Poing' zijn vaste waarden in elk eindejaarslijstje.

Rembert past niet in één hokje. Door 2 Belgen werd hij wereldberoemd in eigen land. Maar Rembert was zoveel meer. Met zijn groep Esta Loca bracht hij de afgelopen jaren wereldmuziek op zijn manier. Hij mag zich één van de pioniers van de new beat noemen en werkte samen met onder meer Praga Khan.

Gent was één van zijn allergrootste liefdes. Afgelopen zomer bracht hij samen met Bob De Moor de liedjes van Karel Waerie op het podium tijdens de Gentse Feesten. En samen met onder meer Wim Claeys was hij één van de bezielers van de Walter De Buck-band. Omdat de liedjes van Walter nooit mogen verdwijnen.