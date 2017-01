Duizenden treuren om gemist Tomorrowland-ticket: "Een heel jaar voor niks gefitnest"

Het is een kwestie van seconden als je mee wilt dingen naar tickets voor het populaire muziekfestival Tomorrowland in Boom. Er waren 180.000 tickets beschikbaar voor de twee weekends van 21 tot en met 23 juli en 28 tot en met 30 juli. Daarvan begon de Belgische voorverkoop vandaag om 11 uur. De tickets waren in een mum van tijd de deur uit.

Er was opnieuw sprake van een stormloop op de tickets. Dat zorgt jaarlijks voor heel wat spanning.

Kheb meer stress voor de pre-sale van #Tomorrowland dan voor mijn examens ?? — Helena Weiremans (@Helenaweiremans) 28 januari 2017

Jaarlijkse traditie: de wachtrij van #Tomorrowland... Niet duwen! @fockejim — Lennart De Laere (@LDeLaere) 28 januari 2017

Wie bij de gelukkigen is, schreeuwt het van de daken op de sociale media.

#TOMORROWLAND HERE WE COME!!! ?????? — Stef von Raesfeld (@stefvrm) 28 januari 2017

Ik geloof niet in God, maar vandaag heeft bidden geholpen. Ik ga naar Tomorrowland! <3 #tomorrowland — Tom (@tommycl1) 28 januari 2017

Sommige Twitteraars wagen zich zelfs in de drukte, terwijl ze niet eens van plan waren om naar het festival te gaan.

Die keer dat ik na 2 seconden binnen was om tickets voor #TML te bestellen. En ik ga daar niet eens naartoe. pic.twitter.com/ByNRI6Fru5 — Jens (@dzjens) 28 januari 2017

Ook dit jaar zijn er heel wat teleurgestelde fans, die zelfs niet tot op het bestelgedeelte van de website raakten.

Worden er überhaupt kaarten verkocht voor #tomorrowland ? Ik ben nog nooit verder gekomen dan de wachtrij. ?? — Tom (@tommycl1) 28 januari 2017

Ik HAAT de wachtrij voor de ticketverkoop van #Tomorrowland #tml17 — Den Bossie (@BossuytYannick) 28 januari 2017

Na al die keren vraag ik mij nog steeds af hoe de bestelpagina van Tomorrowland er uitziet #Tomorrowland — Jarno Michiels (@MichielsJarno) 28 januari 2017

Het zal dit jaar, weer niks zijn. Vroeger was het toch vele makkelijker om aan tickets te geraken hoor. #Tomorrowland — El Barto ???? (@BartR82) 28 januari 2017

Nu heb ik heel het jaar voor niks gefitnessed #Tomorrowland — PTRVDA (@PTRVDA) 28 januari 2017

En nu begint he hopeloos te worden. Kga toch niet opgeven.komaan komaan komaan komaan komaan komaan #Tomorrowland — Lorenz Lievens (@Mr_What3v3r) 28 januari 2017

Als je er niet bij bent, kan je opnieuw je kans wagen op 4 februari, wanneer ook de rest van de wereld strijdt om de overige tickets.

Eigenlijk is er nog geen vergunning om het terrein in Boom tijdens het tweede weekend te gebruiken. Toch zijn ook die tickets ondertussen al verkocht.