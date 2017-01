AA Gent-fans houden stormloop op laatste tickets voor Wembley

Brussel - Bij AA Gent was er vanochtend een echte stormloop op de laatste kaartjes voor de Europa League wedstrijd binnen drie weken tegen Tottenham, in het legendarische Wembleystadion. Gent had van Tottenham 1000 extra kaartjes gekregen, en daarvoor stonden supporters lang in de rij. Een vijftigtal supporters heeft zelfs aan het stadion gekampeerd.

Omdat het stadion van Tottenham verbouwd wordt, spelen ze hun Europese wedstrijden in het legendarische Wembley. En dat wil niemand gemist hebben. Iedereen die stond aan te schuiven heeft intussen een kaartje kunnen kopen. Er zijn er zelfs nog een paar honderd over. Kamperen was dus eigenlijk niet nodig geweest.