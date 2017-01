Wat is er aan de hand bij AA Gent? Opvallende afwezigen in wedstrijdselectie

Jérémy Perbet en Kenny Saief ontbreken in de Gentse wedstrijdselectie voor het duel van morgenmiddag tegen Club Brugge. Vooral de afwezigheid van de Franse aanvaller doet de wenkbrauwen fronsen.

Vrijdagmiddag somde Peter Balette alle namen op van de spelers achter wiens naam nog een vraagteken stond door fysieke problemen of omwille van praktische redenen. Zo was het afwachten of Kalifa Coulibaly wel fit zou raken na zijn terugkeer van de Afrika Cup.

Perbet en Saief werden toen niet vernoemd. Gevraagd om een verklaring voor hun afwezigheid wenste de club niet te reageren. Tijdens de eerste twee officiële duels van het nog prille voetbaljaar 2017 kreeg Perbet - ondanks de afwezigheid van Coulibaly - amper speelkansen. Voor eigen publiek bleef hij tegen Charleroi 90 minuten aan de bank gekluisterd, vorige woensdag in Loikeren mocht de Franse spits bij het ingaan van het slotkwartier nieuwkomer Darko Bjedov komen aflossen.

Indien er geen sprake is van een blessure, lijkt het dan ook niet onwaarschijnlijk dat Perbet in de laatste dagen van deze Mercato alsnog andere oorden wil opzoeken. Zijn Gentse doortocht zal dan toch vooral gekenmerkt blijven door te veel optredens als wisselspeler. Een mislukking dreigt dus voor zowel club als speler.