Doelpunt Origi kan debacle voor Liverpool niet vermijden

Wolverhampton Wanderers heeft een stunt neergezet in de FA Cup. De tweedeklasser schakelde Liverpool uit op Anfield. Divock Origi, die 90 minuten speelde, maakte in de slotfase nog de aansluitingstreffer, maar verder kwam het niet. The Reds gingen met 1-2 onderuit.

Na amper één minuut schrikte Anfield al op. Richard Stearman klopte Loris Karius en Liverpool begon de wedstrijd met een achterstand.slaagden er niet in om hun wil op te leggen en Wolverhampton hield stand. Op slag van rust groeide het ongeloof nog meer bij de aanhang van de thuisploeg. Andreas Weimann klopte de Duitse vervanger van Simon Mignolet een tweede keer, Liverpool ging met een dubbele achterstand de rust in.

Trainer Jürgen Klopp greep in en bracht sterspeler Coutinho in. Dat bracht echter geen soelaas. Ook de inbreng van Daniel Sturridge en Emre Can bracht geen zoden aan de dijk. Pas in de slotfase vond Origi een gaatje in de oranje muur van de Wolves. Liverpool ging nog op zoek naar de gelijkmaker, maar die kwam er niet. Het bekeravontuur is daardoor afgelopen voor de troepen van Klopp. Wolverhampton beleeft een klein sprookje.

Weimann verdubbelde de score. Foto: Photo News