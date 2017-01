De Italiaanse Arzuffi is zwaar bloedend uit de wedstrijd gestapt op het WK veldrijden voor vrouwen, na een spectaculaire val in de afdaling. Het ongeval gebeurde in de afzink die eerder deze week nog werd aangepast wegens te gevaarlijk. Arzuffi bloedde hevig, maar was wel bij bewustzijn, en leek vooral zwaar geschrokken.