Oplichter wandelt buiten met 380 euro voor tv die hij nooit heeft gekocht

In een Aldi-winkel in de Britse stad Lincoln is een man buiten gewandeld met 330 pond, ongeveer 380 euro, als terugbetaling voor een tv die hij nooit kocht. De politie heeft foto’s verspreid van het incident en is op zoek naar de oplichter.

Op 2 januari wandelde een glimlachende man van middelbare leeftijd een Aldi-winkel binnen en ging recht naar de afdeling elektronica. Daar nam hij een Bauhn 49in Smart TV uit de rekken en wandelde naar de kassa waar hij zei dat hij de televisie terug kwam brengen en graag zijn geld terug kreeg, hoewel het toestel dus gewoon uit de winkel kwam.

Toen de caissière hem vroeg of hij zijn betalingsbewijsje kon laten zien, deed de man alsof hij verontwaardigd was en stapte op de manager van de zaak af. Daarmee deed hij een kort gesprekje en met een brede glimlach schudden de mannen op het einde elkaars hand. De caissière, die dacht dat de situatie dan wel geregeld zou zijn, gaf de man het volledige bedrag van het televisietoestel terug. De dief liep buiten met 329,99 pond, wat ongeveer gelijk is aan 380 euro.

Het was pas later dat de winkelbedienden begrepen dat er iets niet klopte. Ze bekeken de opnames van de bewakingscamera’s en beseften dat de man gebruik had gemaakt van het feit dat de kassa niet uitkeek op de elektronica-afdeling. Toen ze doorhadden dat ze waren opgelicht, belden ze de politie. Die gaf de beelden vrij in de hoop de oplichter te vinden.