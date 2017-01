Batshuayi krijgt lof voor prachtige assist en doelpunt

Rode Duivel Michy Batshuayi mocht zaterdag eindelijk nog eens spelen voor Chelsea. Hij greep meteen zijn kans op het veld. In het FA Cup-duel tegen tweedeklasser Brentford leverde hij een knappe assist af voor de 2-0 van Pedro. In de tweede helft zette hij de kers op de taart met een doelpunt vanop de stip, goed voor de 4-0 eindstand.

Batshuayi scoorde ook bijna zelf voor de rust, maar de doellijntechnologie stelde vast dat zijn bal niet over de lijn ging.

RT ChelseaGIFs: Close from Michy Batshuayi, but no goal. 2-0. #CFC pic.twitter.com/LcRFTKQ7e9 — cfclive (@cfcIive) 28 januari 2017

Het was Batshuayi niet gegund, want een ander doelpunt werd afgekeurd omdat assistgever Pedro buitenspel stond.

Negen minuten voor tijd was het dan toch eindelijk raak voor Batsman, vanop de stip legde hij de 4-0 eindstand vast. Chelsea bekert zo verdiend verder in de FA Cup.