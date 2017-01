Bayern wint na heerlijke vrije trap , Hoffenheim lijdt eerste nederlaag

Bayern München is met 1-2 gaan winnen op het veld van Werder Bremen. Der Rekordmeister kwam in de eerste helft op een dubbele voorsprong, na onder meer een heerlijke vrije trap van David Alaba. Hoffenheim leed dan weer zijn eerste nederlaag van het seizoen.

De leider in de Bundesliga heeft zich niet laten verrassen. Op bezoek bij Werder Bremen zette Arjen Robben na een half uur zijn team op voorsprong. Het leek het enige doelpunt van de eerste helft te worden, maar dat was buiten Alaba gerekend. De linksachter zette zich in de blessuretijd achter een vrije trap. De Oostenrijker krulde het leer prachtig in de korte bovenhoek en verdubbelde zo de voorsprong.

Na de pauze werd het snel terug spannend. Max Kruse milderde tot 2-1. Werder ging op zoek naar een punt, maar Bayern hield stand. De landskampioen blijft zo leider, met drie punten meer dan revelatie RB Leipzig.

De twee revelaties van dit seizoen stonde zaterdag tegenover elkaar. Leipzig draait nog steeds mee bovenaan het klassement, Hoffenheim was nog steeds ongeslagen stond vierde op respectabele afstand. Het matchbegin was echter voor de bezoekers. Amiri opende na achttien minuten de score na een geweldige aanval.

Leipzig kon echter gelijkmaken voor de rust. Werner - alweer hij - zorgde voor de 1-1 ruststand. Op het uur kregen de ambities van Hoffenheim een flinke knauw. Wagner pakte rechtstreeks rood, de bezoekers met tien man verder. Een kwartier voor tijd was er dan de winnende treffer van Sabbitzer. Leipzig blijft zo in het spoor van Bayern.

