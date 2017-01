De Belgische voetbalwereld is in rouw na het overlijden van Stéphanie De Buysser. De echtgenote van KRC Genk-aanvoerder Thomas Buffel en mama van de tweeling Fausto en Maceo (3) verloor donderdag de strijd tegen darmkanker. Het overlijden van Stéphanie laat ook fans van andere eersteklassers niet onberoerd, want zoals die van Lokeren het zeggen: “Verdriet kent geen kleuren!”. Hartverwarmend.